Su X (ex Twitter) è stata postata un’analisi di Ripple che non può certo far dormire sonni tranquilli a chi possiede il token. Infatti, secondo l’analista conosciuto con lo pseudonimo di The Ripple Effect, un grande cataclisma sta per colpire il prezzo di XRP.

Secondo un complicatissimo metodo di analisi conosciuto come onda Elliot, si evince un gigantesco triangolo ribassista che potrebbe portare XRP a precipitare nel prezzo per assestarsi a valori che possono arrivare anche oltre il 50% sotto quelli attuali, una cifra enorme.

No one is talking about this MASSIVE $XRP triangle breakdown. A weekly close below $0.42 is extremely bearish. $XRP has been in a primary WAVE 2 correction (A-B-C pattern) since the 2018 peak. Currently, WAVE C is unfolding, and we are likely in WAVE 3 or 5. A sharp sell-off is… pic.twitter.com/PzoIEtCfwB — The_Ripple_Effect (@Ripple_Effect11) July 8, 2024

Ma quanto c’è da credere a questa analisi? La risposta è simile a quella di tutte le alte analisi, ovvero non è nulla più di una possibilità. Infatti, proprio negli stessi giorni nei quali The Ripple Effect stava analizzando questo pattern di prezzo, altri analisti hanno pubblicato la loro teoria secondo la quale XRP potrebbe aumentare di parecchio il suo market cap.

Chi ha ragione? Probabilmente nessuno dei due, con queste analisi che sono solo uno dei tanti scenari possibili, ma nel mondo crypto hanno un valore decisamente marginale. Come ben sappiamo, Bitcoin domina il mercato e ne decide l’andatura.

Questo vuol dire che, qualunque analisi, può essere spazzata via in pochi secondi da un cambio di rotta del settore crypto. Notizie inaspettate sia in positivo che in negativo possono poi soverchiare le predizioni, in quanto sono fattori che non possono essere previsti.

Ricordiamo che XRP è ancora ingarbugliata in una causa legale con la SEC americana, cosa che potrebbe incidere sul prezzo nel caso ci fossero sviluppi improvvisi. Oggi sembra oramai certa una vittoria totale di XRP, con la SEC che ha fatto appello al precedente verdetto del giudice, ma che resta a tutti gli effetti un caso aperto.

Come sempre, occorre prendere questa e qualunque altra analisi con le giuste pinze, mai come oro colato. Nessuno può prevedere il futuro, specialmente gli analisti di mercato. L’unica soluzione per prepararsi a qualunque eventualità, è un portafoglio adeguatamente diversificato.

WienerAI, alternativa credibile a XRP

Qualora XRP si trovasse davvero sul ciglio di un baratro, allora la soluzione sarebbe vendere tutto e lasciare la barca prima che affondi. Nessuno però può saperlo prima del tempo, quindi come fare per restare al sicuro da questi pericoli imprevedibili?

La soluzione è diversificare in progetti decorrelati tra loro, i quali non risentano entrambi di una eventuale crisi di un settore specifico. Una possibile crypto per diversificare adeguatamente un portafoglio, potrebbe essere WienerAI, una ICO che sta macinando numeri pazzeschi.

Ma cos’è WienerAI? Si tratta di un progetto ibrido tra una meme coin e una piattaforma d’intelligenza artificiale. Per scendere un po’ più nel dettaglio, la parte meme coin è rappresentata dal cane salsiccia che fa da mascotte alla piattaforma, che strizza l’occhio all’intero mercato dei meme canini.

La parte di IA però, è qualcosa di mai visto prima. Si tratta di un software di intelligenza artificiale che funge da consulente finanziario nel mondo delle crypto. In pratica, una volta che lo sviluppo sarà terminato, chiunque potrà andare sulle pagine di WienerAI e chiedere consulenza alla AI.

Questa fornirà poi consigli su come investire in crypto, quali progetti seguire, quali lasciar perdere e molto altro ancora. In pratica fornirà tutte le informazioni che consulenti e analisti dovrebbero dare, ma il tutto in forma imparziale e più “lucida” rispetto a chi potrebbe avere bias cognitivi.

Un qualcosa di assolutamente unico nel mondo delle crypto, cosa che ha portato moltissime attenzioni su questo progetto. WienerAI si trova infatti in una fase di prevendita molto avanzata, prossima alla sua conclusione. Ad oggi, ha già raccolto 7,3 milioni di dollari, una cifra che mostra l’enorme interesse intorno al progetto.

Al momento della scrittura di questo articolo, il token rimane in vendita al prezzo fisso di 0.00073 dollari, ma tra circa dieci giorni verrà listato a mercato e diventerà libero di fluttuare. Visto l’interesse generale che si è catalizzato fino a oggi intorno a questo progetto, non ci sarebbe nulla da stupirsi se dovessimo assistere a una impennata il giorno 1 del listing.

Ovviamente, ancora una volta, ci teniamo a dire che nessuno può prevedere il futuro. Quello che però è il punto del discorso è che, con un progetto che copre due mondi come WienerAI, è più facile mettersi al riparo da scossoni di mercato isolati.

