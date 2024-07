Città

SARONNO – “In questi giorni caldissimi, anche gli ospiti e gli operatori del Centro Diurno Disabili di Piazza Tricolore possono godersi il fresco negli ambienti che vivono ogni giorno”.

Sono le parole dell’assessore ai Lavori Pubblici Francesca Pozzoli che annuncia la fine di un lungo intervento.

“È infatti funzionante il nuovo impianto di climatizzazione che abbiamo installato nei mesi scorsi per soddisfare le richieste avanzate da anni da genitori ed operatori. Il nuovo impianto è suddiviso in tre zone (laboratori, palestra e refettorio/cucina), che possono quindi essere attivate singolarmente secondo le esigenze.

Non solo: la stessa libertà viene garantita in ogni locale, che può essere gestito autonomamente in base alle diverse necessità degli ospiti, così da creare benessere senza risultare dannoso.

Condizionamento e deumidificazione, ma anche possibilità di riscaldamento grazie agli stessi apparecchi a soffitto, con lamelle orientate in modo da non creare lame dirette d’aria che sarebbero dannose e creerebbero situazioni disomogenee all’interno dei locali”.

