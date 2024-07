Città

SARONNO – Durante l’ormai tradizionale evento che ogni anno il regista saronnese Luciano Silighini Garagnani Lambertini organizza al Lido in occasione della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, gli verrà consegnata dall’Ufficio di presidenza del Centro studi Federico II la “Medaglia della pace”. La prestigiosa onorificenza è una vera opera d’arte, realizzata dallo scultore Matteo Gelardi in collaborazione con il fonditore Ettore Machì e rifinita dall’argentiere Roberto Ventimiglia e riproduce la famosa moneta della pace, interamente in oro, introdotta da Federico II nel 1231, considerata una delle più belle del Medioevo europeo.

I primi destinatari dell’onorificenza sono stati oltre a Silighini il senatore Giulio Terzi Di Sant’Agata, presidente della commissione Affari esteri del Senato, Francesco Perfetti, professore ordinario di Storia contemporanea e di Storia delle relazioni internazionali alla Luiss Guido Carli e l’ambasciatore Umberto Vattani, presidente della Venice International University.

Nella motivazione del riconoscimento a Luciano Silighini Garagnani Lambertini si legge: “Riteniamo che lei, nella qualità di discendente del principe Egano Lambertini nonché regista e produttore cinematografico di livello internazionale, con la sua esperienza e professionalità abbia dato un notevole contributo alla diffusione del cinema e della cultura italiana nel mondo”

(foto: Silighini al centro col Sindaco di Saronno Augusto Airoldi e l’assessore Gabriele Musarò in un recente evento. Foto by Pastore)

15072024