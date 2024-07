Città

SARONNO – Ha suscitato grande curiosità nel quartiere Matteotti, ma anche sui social, la “scomparsa” della targa dedicata al quartiere Matteotti in via Amendola.

La targa era stata posizionata con una cerimonia ufficiale lo scorso 15 giugno quando era stata ufficializzata l’intitolazione del popoloso quartiere a Matteotti. Da qualche giorno però la nuova targa non è più al suo posto e il fatto non è passato inosservato.

Qualcuno ha ipotizzato un furto, qualcuno ha chiesto informazioni al personale comunale e qualcuno ha condiviso una foto sui social.

A spiegare l’accaduto l’assessore alla Cultura Laura Succi: “E’ stata portata via per rimediare ad un errore in una data. Si trattava di due cifre. L’hanno portata via per sistemarla ma sarà posizionata a breve”.

