SARONNO – La squadra italiana di tiro con l’arco a cavallo si trova in Ungheria per partecipare ai campionati europei di specialità. La competizione sarà valida sia per il titolo a squadre che per l’individuale, per le diverse categorie di età previste dalla federazione internazionale Ihaa.

Si tratta del concorso più importante della stagione agonistica 2024; sotto la guida dell’allenatore Frédérik Durand, saranno in gara anche quattro atleti della Francesina Asd di Saronno: Sara Insinnamo nella categoria junior, Giacomo Grego e Silvia Fagioli nella categoria young rider, Alessandro de Santis tra i senior. Tutti e quattro gareggeranno anche per la classifica a squadre.

Nella tre giorni di competizione si svolgeranno le gare Tower 90, Raid 234 e Hunt (caccia). Gli atleti della Francesina hanno già contribuito in modo determinante alla medaglia d’argento nel torneo a squadre continentale del gruppo B, svolto tra aprile e giugno, piazzandosi alle spalle dei fortissimi francesi, campioni del mondo in carica.

(in foto: Alessandro De Santis, di Fabio Grego)