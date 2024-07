Cronaca

CESATE – Un malore improvviso ha colpito un 23enne mentre trascorreva una serata con amici in un locale di San Vittore Olona. Nonostante il rapido intervento degli operatori del 118, non c’è stato nulla da fare per il giovane residente a Cesate. L’episodio è avvenuto l’altra notte, verso l’una e mezza. Il ragazzo, sentendosi improvvisamente male, è uscito dal locale per prendere aria, ma poco dopo è andato in arresto cardiaco.

Il personale di un’ambulanza della Croce rossa di Legnano e un’automedica sono giunti rapidamente sul posto e hanno tentato di rianimarlo. Il 23enne è stato poi trasportato all’ospedale di Legnano, dove ulteriori tentativi di rianimazione si sono rivelati vani e il personale medico ha dovuto constatarne il decesso.

(foto archivio)

15072024