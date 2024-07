Cronaca

ROVELLO PORRO – “È stata rubata ieri sera davanti ai carrelli nel parcheggio dell U2 di Rovello in via Como tra le 19.30 e le 20. Bici elettrica”: un appello per cercare di ritrovarla, con annesa foto della bicicletta, è stato lanciato sui social dal legittimo proprietario; appello rilanciato dalla redazione de ilSaronno che la speranza che la bicicletta venga infine rinvenuta da qualche parte.

Si tratta dell’ennesimo furto di bicicletta nella zona; ultimamente ne sono stati segnalati moltissimi in tutta la zona del Saronnese e vicino comasco. Nella città degli amaretti l’area più tartassata è quella centrale e della stazione ferroviario di piazza Cadorna, includendo anche il retrostazione.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: una immagine della bicicletta che è stata rubata l’altro giorno davanti al supermercato U2 di Rovello Porro, poco distanza dalla saronnese Cassina Ferrara)

16072024