VENEGONO SUPERIORE – Prosegue la campagna di rafforzamento della Varesina calcio in vista del prossimo campionato di serie D. La società comunica ufficialmente che “il calciatore Lorenzo Giorgi vestirà la maglia della Varesina per la stagione 2024-2025″.

Lorenzo, esterno di difesa mancino classe 2006, arriva in prestito dalla Juventus, squadra nella quale è cresciuto nel settore giovanile.

“Ha 18 anni, compiuti a marzo ed è un giocatore su cui la nostra società crede moltissimo. Un treno sulla corsia mancina che può essere determinante in questa sua prima stagione coi grandi” riepilogano i dirigenti della società di Venegono Superiore.

Procedente inserimento in rosa era stato quello dell’esperto Mapelli.

(foto: Lorenzo Giorgio, ultimo arrivo in casa Varesina calcio e pronto per la prossima stagione in serie D)

