iltra2

CASTIGLIONE OLONA – “A causa del maltempo che non ha dato tregua alle giornate finali del Palio dei Castelli di sabato 6 e domenica 7 luglio scorsi, con grande piacere, comunichiamo che i festeggiamenti riprenderanno! La Pro loco si è concessa due settimane di tempo per poter riorganizzare al meglio le giornate finali del Palio dei Castelli 2024 – XLVII edizione, sottotitolando “Gran finale” le giornate del 20 e 21 luglio in cui accoglieremo tutto il nostro grande e affezionato pubblico per rivivere insieme i fasti del Palio”. A fare il punto i responsabili dell’Amministrazione civica.

Questa edizione del Palio è iniziata già con la corsa dei cerchi in cui i ragazzi dalla seconda elementare alla seconda media hanno gareggiato per assicurare al proprio rione la partenza migliore nella corsa delle botti che si disputerà domenica 21 luglio. Una corsa avvincente, vinta dal rione Somadeo, e che si è disputata nella cornice del nostro splendido borgo. “Non ci resta che attendere il “Gran finale” con i cortei storici, sbandieratori, spettacoli, intrattenimenti, spettacolo pirotecnico e la famosa corsa delle botti di domenica 21 luglio – dicono dal Comune – Il tema storico è certamente uno tra i più ispirati, per questa nuova edizione del Palio dei Castelli non poteva che essere la celeberrima vicenda del Battista il tema prescelto a completare il percorso svolto in questo triennio: un itinerario di riscoperta delle bellezze disseminate nel borgo di Castiglione Olona e di cui la nostra Collegiata, con il suo Battistero, non rappresenta solo il vertice geografico, ma artistico. Una storia straordinaria poiché in grado di esprimere la relazione biunivoca che intercorre tra la rievocazione storica e il nostro patrimonio artistico, riannodandoci all’intuizione geniale del nostro cardinale Branda Castiglioni che seppe offrire la visione di una città nuova di cui ancora oggi la Collegiata rappresenta il faro, facendoci orgogliosi di un passato che ci sprona a proteggere e valorizzare il patrimonio artistico della nostra città, elemento che la rende straordinaria e unica, tanto da averle meritato la definizione di Isola di Toscana in Lombardia”.

(foto archivio: un Palio nella zona)

16072024