CASTIGLIONE OLONA – Primo appuntamento a Castiglione Olona con la rassegna estiva di cinema all’aperto “Esterno notte” organizzata da Filmstudio 90, promossa dal Comune di Castiglione Olona ed inserita nel programma degli eventi e delle iniziative del mese di luglio.

M ercoledì 17 giugno alle 21.30 al Castello di Monteruzzo “Un colpo di fortuna – Coup de Chance” di Woody Allen – FRA/GB 2023, 96′, Drammatico, commedia, thriller con Lou de Laâge, Valérie Lemercier, Melvil Poupaud, Niels Schneider, Sara Martins.

Fanny e Jean hanno tutto della coppia ideale: realizzati nella loro vita professionale, vivono in un magnifico appartamento nei quartieri alti di Parigi e sembrano innamorati come il primo giorno. Ma quando Fanny incrocia, per caso, Alain, un ex compagno di liceo, la situazione si capovolge.