SARONNO – L’associazione Enpa di Saronno, sezione di Varese Valle Olona, annuncia il lancio della campagna di raccolta fondi “Uno, nessuno, centomila: aiutiamo i gatti di colonia e le famiglie in difficoltà”.

L’obiettivo è di raccogliere 5000 euro in 40 giorni, a partire da martedì 16 luglio. La raccolta fondi è stata selezionata dalla banca Bcc Barlassina per l’iniziativa “Solid@arietà in rete” che, al secondo anno di attività,

ha già supportato 9 campagne. Il progetto della banca ha l’obiettivo di aiutare associazioni, organizzazioni e onlus tramite campagne di crowdfunding in collaborazione con la piattaforma Ideaginger.it e con il supporto della Federazione Lombarda delle Bcc.

Questa iniziativa mira a combattere il randagismo e a sostenere le famiglie in difficoltà.

L’associazione Enpa di Saronno si propone di sterilizzare 50 gatti di colonia sul territorio, garantendo loro una vita più sicura e riducendo il numero di animali randagi. La sterilizzazione è essenziale per prevenire malattie, migliorare la qualità della vita dei gatti e mantenere l’equilibrio dell’ecosistema locale.

Inoltre, l’associazione è consapevole delle difficoltà economiche che molte famiglie affrontano nel sostenere spese veterinarie impreviste. Pertanto, i fondi raccolti serviranno anche a coprire i costi veterinari delle famiglie in difficoltà, assicurando che nessun animale domestico venga trascurato per mancanza di risorse.

Ogni contributo, grande o piccolo, può fare la differenza.

Con il sostegno della comunità, l’Enpa di Saronno punta a raggiungere questo obiettivo e a garantire un futuro migliore ai gatti di colonia e alle famiglie che amano i propri animali.

Per alcuni importi donati, l’Enpa sede di Saronno offrirà una ricompensa ai donatori:

● 25€: Targa di donatore dell’anno

● 55€: Ricevi una delle nostre borse in stoffa

● 100€: Un’esperienza al gattile insieme ai volontari

● 250€: Adotta un gatto a distanza e scegli il suo nome

● 500€: Visibilità al logo aziendale sui nostri canali social (dedicato alle attività e alle aziende).

Da oltre trent’anni, la sezione Enpa di Saronno è impegnata nel salvataggio e nella tutela degli animali. Un gruppo di più di 40 volontari lavora quotidianamente per tutelare e migliorare la vita degli animali sul territorio. Attualmente, la sezione gestisce un gattile a Saronno grazie al quale nel 2023 sono stati adottati più di 120 gatti e si occupa delle colonie feline locali. Nel comune di Saronno sono registrate 42 colonie, e si stima che nei 130 comuni della provincia di Varese il numero sia esponenzialmente maggiore.

Per ulteriori informazioni e per effettuare una donazione, si invita a visitare la pagina della raccolta fondi.