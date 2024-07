Cronaca

SARONNO – Como-Milano di Trenord fermo alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna per soccorrere un passeggero che si era sentito male: è successo oggi poco prima delle 17, sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella per prestare del caso al malcapitato, un uomo di 46 anni, le cui condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

In una nota l’ente ferroviario fa sapere che “il treno 2162 partito da Como Lago alle 16.46 ed atteso a Milano Cadorna alle 17.48 è rimasto fermo alla stazione saronnese a causa di un intervento a bordo del soccorso sanitario per l’assistenza ad un viaggiatore”.

(foto archivio: intervento dell’ambulanza alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna)

