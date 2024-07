news

Stando alle parole del matematico Giovanni Santostasi, c’è sempre un momento favorevole per investire in Bitcoin. Che si tratti di farlo 15 anni fa, oppure oggi, i guadagni sono a portata di mano per tutti. Questo approccio così sicuro viene dall’applicazione del modello della legge di potenza, più spesso indicato in inglese come “power law model”.

Secondo Santostasi, Bitcoin potrebbe garantire guadagni 150x e raggiungere, di fatto, il prezzo di 1 milione di dollari nel 2034. Circa 10 anni di tempo, quindi, per una crescita esponenziale.

Cos’è il power law model

Le leggi di potenza sono sostanzialmente formule matematiche che mettono in relazione due elementi differenti e dove uno è proporzionale alla potenza dell’altro. Giovanni Santostasi è il professore di fisica che ha utilizzato il modello in relazione a Bitcoin, sostenendo che quest’ultimo segue una legge di potenza in relazione con il tempo.

Per spiegare meglio il power law model, si può usare la legge del movimento planetario. La distanza di un pianeta dal sole è direttamente proporzionale al tempo che questo impiega per la sua orbita attorno al sole stesso. Tecnicamente, le leggi di potenza possono essere applicate a qualsiasi fenomeno naturale o anche alle attività umane.

Il noto matematico afferma quindi che tramite il power law model è possibile prevedere anche il valore di mercato di un asset come Bitcoin, applicando proprio le leggi della fisica. Usando i dati degli ultimi 15 anni ha dimostrato come il prezzo di Bitcoin abbia seguito nel tempo un modello specifico e non sia stato dettato da casualità. La teoria della legge di potenza applicata a Bitcoin parla quindi di una crescita esponenziale nel tempo, a patto che si possa estendere la durata della criptovaluta.

Se il tempo di esistenza di Bitcoin aumenta, anche il suo valore cresce significativamente. Ci sono naturalmente anche detrattori di questa teoria, come chi utilizza invece il modello denominato “stock-to-flow”. Tuttavia, BTC ha dimostrato di essere un asset resiliente e in grado di tornare rapidamente ai valori pre-crisi, superandoli e raggiungendo nuove vette. La previsione di Santostasi potrebbe quindi rivelarsi accurata ma per scoprirlo non si può far altro che attendere, per l’appunto, il 2034.

