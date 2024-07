news

The Sandbox è una piattaforma incentrata sul metaverso e sul gioco. Punta di diamante del GameFi, il progetto ha tutte le carte in regola per sfruttare l’hype e le nuove tendenze che virano sul metaverso e la realtà virtuale.

Il sistema finanziario è stato rivoluzionato quando Sandbox ha iniziato a scalare prepotentemente la classifica delle migliori criptovalute. Il prezzo oggi di SAND è di $0,3264, il volume di trading nelle 24 ore è di $ 49 milioni di dollari circa e la capitalizzazione di mercato è di 745 milioni di dollari.

La previsione dei prezzi di Sandbox (SAND) nel 2024

Secondo l’ultima previsione dei prezzi prodotta e curata da un team di analisti esperti, il prezzo di The Sandbox dovrebbe muoversi in modo esponenziale nel 2024. La previsione più alta per SAND nel 2024 è di 0,778 dollari e la più bassa di 0,383 dollari.

Se la tendenza rialzista persiste, The Sandbox potrebbe cavalcare l’ondata di ottimismo, vedendo il suo valore crescere costantemente. Il mercato delle criptovalute vede spesso un’attività rinnovata in autunno e SANDBOX potrebbe beneficiare di questo cambiamento stagionale. Con l’arrivo dell’autunno storicamente si assiste ad aggiustamenti stagionali, che suggeriscono un potenziale rallentamento dell’attività commerciale, che potrebbe influenzare il prezzo SAND. Una stima prudente suggerisce un prezzo basso di 0,382 dollari, con la possibilità di un’impennata a 0,441 dollari se il sentimento del mercato rimane rialzista.

Con l’avvicinarsi della fine dell’anno, The Sandbox potrebbe vedere un sentimento variabile degli investitori. Il mercato potrebbe posizionare The Sandbox tra un prezzo minimo di 0,395 dollari e un prezzo massimo di 1,03 dollari. La previsione varia da un cauto 0,583 dollari a un ottimista 0,997 dollari, riflettendo sia l’incertezza che la speranza nello spazio delle criptovalute.

La previsione dei prezzi Sandbox (SAND) nel 2025

Per il 2025, le previsioni degli esperti parlano di un prezzo minimo entro il 2025 di 0,279 e un massimo potenziale di 0,646 dollari. Una lieve oscillazione potrebbe influenzarlo nel mese di febbraio fino a un massimo di 0,642 dollari. Il trend durante l’anno si prospetta in lieve calo, tra i mesi di aprile e maggio che potrebbero vedere il token scendere a un massimo di 0,632 alla fine della primavera. L’arrivo dell’estate non si prospetta certo in rialzo, raggiungendo un picco al massimo di 0,621 dollari.

Concludendo l’anno, il prezzo di SANDBOX potrebbe essere avvolto in un rally festivo, con prezzi potenzialmente che arrivano a un massimo di 0,607 dollari.

La migliore alternativa a The Sandbox: PlayDoge

PlayDoge si propone come un token innovativo, che fa parte della grande famiglia delle meme coin. La prevendita ha incontrato un pubblico entusiasta ed ha già superato i 5 milioni e 600 mila dollari. PlayDoge ha il fascino dei videogiochi vintage e l’innovazione dei giochi P2E. Il protagonista del gioco è il noto meme Doge, il re delle meme coin, che di per sé attira una già ampia fascia di appassionati. Stavolta Doge interpreta un animaletto digitale di cui i giocatori devono prendersi cura, ricalcando il Tamagotchi, gioco popolarissimo degli anni 90, con una grafica 8bit che richiama gli albori del gaming. Il token $PLAY è il mezzo con cui sbloccare contenuti extra, sbloccare livelli e curare il proprio Doge. Utilizzando i token $PLAY infatti, si potranno sbloccare premi P2E per mantenere il benessere del proprio Doge e conquistare i livelli di gioco.

Il prezzo attuale del token è del $0,00518, ed è possibile guadagnare ricompense passive mettendo in staking i propri token. L’APY per lo staking è dell’88% attualmente, con ben 214 milioni di token messi in staking. Al termine della prevendita, a cui è dedicata la metà dei token disponibili, il token verrà lanciato sui DEX.

PlayDoge porta la mania degli animali domestici virtuali nel 21° secolo con grafica pixel ad alta definizione, controlli touchscreen intuitivi, cura interattiva degli animali e sicurezza blockchain. I proprietari devono fornire gli elementi essenziali per mantenere in vita i loro animali e completare i livelli di gioco per formare un forte legame con il loro compagno, mentre guadagnano token $PLAY. Il successo di PlayDoge si deve ad una community fidelizzata e al grande seguito che il progetto ha sui social come X e Telegram.

Vai alla prevendita di PlayDoge