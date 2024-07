Cronaca

SARONNO – La scazzotta è stata improvvisa, a due passi dai tavolini del bar in piazzetta Portici… proprio sotto i portici: le ha prese un nordafricano che è finito letteralmente ko. Mentre chi era seduto si allontanava precipitosamente, alcuni sono accorsi cercando di rianimare l’uomo finito steso a terra a faccia in giù e privo si sensi. Gli hanno gettato addosso dell’acqua, e intanto altri telefonavano al 118 per chiedere l’intervento dei soccorsi.

Ennesimo episodio di violenza la scorsa notte nel centro storico di Saronno, erano da poco passate le 23: alla fine alcuni conoscenti dello sconosciuto lo hanno letteralmente trascinato via verso piazza La Malfa mentre sul posto accorrevano coi lampeggianti accesi le pattuglie dei carabinieri ed una ambulanza della Croce azzurra. Il ferito, di 35 anni, è stato poi rintracciato, ha riportato contusioni varie ma non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Sono ora in corse le indagini delle forze dell’ordine.

(foto: forze dell’ordine in centro dopo il movimentato episodio della scorsa notte)

