SARONNO – Si sono trovati alle 20,30 per una conferenza stampa davanti al Municipio per unire le proprie voci di esponenti della minoranza e far sentire il proprio “no” alle continue mancanze di rispetto del consiglio comunale e del regolamento dell’assemblea cittadina.

Questa sera, lunedì 16 luglio, Lega, FdI, Fi, M5s e Obiettivo Saronno si sono radunati davanti al Municipio dove alle 21 era stato convocato il consiglio comunale. “Non entreremo e non parteciperemo a questa seduta – ha esordito Raffaele Fagioli capogruppo Lega partito da cui è partita l’iniziativa – l’unico punto all’ordine del giorno è una variazione di bilancio che l’Amministrazione ha presentato in commissione solo ieri. E’ l’ennesima volta che si registra questa mancanza di rispetto per il regolamento e per i tempi del consiglio comunale. In questo modo non si permette ai consiglieri di approfondire i temi, di fare domande e preparare emendamenti. E’ l’ennesimo caso di mancanza di trasparenza di quest’Amministrazione che su questo fronte è completamente assente come il delegato assessore Franco Casali”. Fagioli lancia anche una stoccata sulla sede: “Da un anno si aspetta la manutenzione di Sala Vanelli tanto cara al presidente Gilli tanto maltrattata da quest’Amministrazione che costringe i consiglieri a pellegrinare tra la rovente Aldo Moro e la Sala riunioni del municipio”.

Ricara Luca Davide capogruppo di Obiettivo Saronno: “Non solo quella bilancio ma anche tutte le altre commissioni non vengono convocate regolarmente privando elettori e cittadini di un importante momento di confronto. Per questo abbiamo aderito all’invito e lasceremo la maggioranza sempre più risicata e sempre più legata ai voti dei Gilli a votare i provvedimenti presi”.

Agostino De Marco a nome di Forza Italia conferma le dichiarazioni dei capigruppo che l’hanno preceduto e aggiunge: “Anche la commissione per la rigenerazione urbanistica presieduta dal capogruppo Pd Francesco Licata lo stesso presidente di quella bilancio non viene convocata da tempo”. Marina Ceriani, portavoce di Fratelli d’Italia, sottolinea l’incongruenza di un’Amministrazione che si dice “paladina della trasparenza e manca di rispetto all’assemblea civica”.

Massimo Uboldo, esponente M5s, dà voce al consigliere indipendente Giuseppe Calderazzo: “Il comune di Saronno è ancora in una situazione di irregolarità perchè impedisce ai due consiglieri indipendenti di svolgere al meglio il proprio ruolo nel rispetto di quanto stabilito recentemente. Ci appelliamo nuovamente al presidente Pierluigi Gilli e al segretario comunale affinchè si risolva la situazione in caso contrario ci dovremo rivolgere al Prefetto”. Tra i presenti alla conferenza stampa i consiglieri comunali la presidente di Obiettivo Saronno Novella Ciceroni, il segretario di Forza Italia Maria Assunta Miglino e l’ex assessore Lucia Castelli.

