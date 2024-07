Cronaca

SARONNO – Momenti di apprensione questa mattina per quanto capitato alle 8.20 in via Don Monza, all’incrocio con via Bainsizza dove è stata investita una ragazza di 17 anni.

La giovane è stata soccorsa dal personale di una ambulanza della Croce rossa saronnese subito accorsa sul posto assieme ad una pattuglia della polizia locale. La malcapitata ha riportato lesioni e contusioni varie, ed è stata trasferita con l’autolettiga all’ospedale di Legnano per le cure e gli accertamenti del caso; al momento del ricovero non è comunque apparsa in pericolo.

Gli agenti della vigilanza urbana si sono occupati di eseguire i rilievi del sinistro, al fine di chiarire con precisione la dinamica dei fatti e risalire alle eventuali responsabilità.

(foto: polizia locale in via Don Monza)

