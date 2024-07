Città

SARONNO – Un manto erboso per il campo B dello stadio comunale Colombo Gianetti che sarà utilizzato in via prioritaria dall’Asd Rugby autorizzato anche a indicare il campo centrale quale terreno di gioco per poter svolgere attività federale del rugby.

Sono le novità contenute nella delibera di giunta approvata lo scorso 4 luglio e pubblicata negli ultimi giorni all’albo pretorio.

Il documento riassume i problemi della società Unione Sportiva Saronno Rugby Asd a caccia da tempo di uno spazio per la pratica sportiva in città. Si parla della convivenza difficile, sia allo stadio sia al centro sportivo Matteotti, con l’Fbc Saronno e dell’indisponibilità in città di altri spazi adatti alla pratica del rugby. Vengono riassunti gli accordi che hanno permesso di arrivare alla fine della stagione 2023/2024 e soprattutto i tanti incontri tra le parti organizzarti dal comune.

Qual è la soluzione indicata nel documento? Il Comune ha autorizzato l’Unione Sportiva Saronno Rugby Asd a indicare alla Federazione Italiana Rugby, il campo centrale del centro sportivo comunale Colombo Gianetti “quale terreno di gioco per poter svolgere attività federale, trattandosi ad oggi dell’unico impianto in città disponibile, idoneo e omologabile per la pratica sportiva del rugby”

Il documento procede spiegando che si “favorisce al contempo l’utilizzo anche del campo B adiacente il campo centrale del Centro Sportivo Colombo Gianetti, autorizzandone per la stagione 24/25 l’utilizzo in via prioritaria all’Asd Rugby”.

La delibera “immediatamente eseguibile” incarica “l’ufficio tecnico, in collaborazione con l’ufficio sport e le associazioni che utilizzano il campo B, alla predisposizione idonea del manto erboso entro settembre 2024, prevedendone l’aratura, la fresatura e la semina”.

(foto con il drone di Stefano Bergamini)

