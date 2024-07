Città

SARONNO – La notizia non è ancora stata resa nota dall’Amministrazione comunale ma l’ordinanza della polizia locale è stata emessa lo scorso 12 luglio ed è attiva da ieri lunedì 15 luglio.

Nel parcheggio tra via Parini e via Miola non sarà più necessario usare il disco orario e la sosta sarà non regolamentata. Almeno per i mesi di luglio e agosto.

Nel documento l’Amministrazione spiega: “Considerando che nei mesi di luglio e agosto, data la diminuzione del traffico veicolare in città, l’area parcheggio situata tra via Parini e via Miola risulta poco fruita si ritiene opportuno sospendere la regolamentazione a disco orario per questi due mesi al fine di consentire una maggiore occupazione dell’area di sosta”

La ratio del provvedimento è spiegata nell’oggetto del provvedimento “parcheggio via Parini angolo via Miola per apertura estiva piscina comunale”. Un provvedimento dunque legato alla necessità di garantire ai frequentatori della piscina comunale di via Miola, in particolare quelli della vasca esterna, la possibilità di avere un’area di sosta senza limiti di tempo.

Il parcheggio era diventato, dopo il rifacimento della segnaletica e l’arrivo del senso unico, una zona disco nel gennaio scorso quando l’Amministrazione aveva deciso di consentire la sosta solo per due ore. Obiettivo? Evitare che gli stalli (importante serbatoio per chi accede ai servizi del quartiere dalla casa delle associazioni alla scuola elementare e alla piscina) venissero utilizzati da chi arriva da fuori Saronno o sosta per l’intera giornata.

Ne era nato un vivace dibattito politico con proteste anche da parte degli automobilisti soprattutto dopo le prime multe. Al momento il parcheggio è effettivamente meno utilizzato con il trasferimento di molte vetture di residenti e di lavoratori del quartiere nel parcheggio del supermercato Tigros tra via Bergamo e via Miola.

