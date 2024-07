Città

SARONNO – E’ in programma stasera, martedì 16 luglio, il consiglio comunale di Saronno convocato nella sala riunioni al primo piano del Municipio per l’indisponibilità di Sala Vanelli per alcuni interventi di manutenzione. All’ordine del giorno della riunione, con inizio alle 21, la variazione al bilancio di previsione 2024-2026, assestamento generale e contestuale verifica del permanere degli equilibri del bilancio di previsione 2024-2026.

