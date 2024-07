iltra2

VEDANO OLONA – In un mercoledì sera di un’estate particolarmente imprevedibile, organizzare un evento all’aperto sembrava una scommessa rischiosa. Tuttavia, la comunità di Vedano Olona ha dimostrato che, con la giusta compagnia e un po’ di fortuna, anche le sfide meteorologiche possono essere superate. La cooperativa “L’Aquilone” ha ospitato una serata che ha visto la partecipazione di 65 persone, riunite intorno a due lunghi tavoli per condividere cibo delizioso e momenti di convivialità. Il Centro giovani, non solo ha fornito la cornice ideale per l’evento, ma si è rivelato essere un vero protagonista della serata, incarnando il cuore pulsante della vita quotidiana della comunità locale.

Dopo una cena all’insegna della socialità e del buon umore, i presenti hanno avuto l’opportunità di assistere alla presentazione del cortometraggio “Alle 3”. Questo progetto è stato realizzato dai ragazzi del centro, sotto la guida esperta di Massimo Lazzaroni, Antonella Zinchiri e Stefano Soru alla regia. Il corto ha riscosso un grande successo, suscitando emozioni e riflessioni tra il pubblico. Presto sarà disponibile anche su YouTube, permettendo a un pubblico più ampio di apprezzare il talento e l’impegno dei giovani cineasti.

(foto: un momento della serata)

