Cronaca

SARONNO – Stamane la perdita di parte del proprio carico di soda caustica da un tir di passaggio nella zona al confine fra Saronno e Gerenzano: trattandosi di un prodotto chimico potenzialmente pericoloso è stato necessario chiudere per molte ore l’ex Varesina, con forte impatto sul traffico.

Questo il comunicato ufficiale del Comune di Gerenzano:

Alle 15.45 è stata ripristinata la circolazione in via Clerici (ex Varesina) al confine con Saronno: si avvisa che sono terminate le operazioni di bonifica e la circolazione in via Clerici dalla rotatoria del Tigros a Saronno è stata ripristinata. Si raccomanda di procedere con prudenza. Ringraziamo i vigili del fuoco, Arpa, la polizia locale, le forze dell’ordine e tutti gli enti intervenuti per il ripristino del tratto di via Clerici interessato dalla bonifica. Si ringrazia la cittadinanza per la collaborazione.

(foto: una immagine dell’intervento dei vigili del fuoco lungo l’ex Varesina, sotto il ponte al confine fra Saronno e Gerenzano)

16072024