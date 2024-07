Cronaca

GERENZANO – Traffico in tilt stamattina, martedì 16 luglio, in via Clerici per la chiusura della strada all’altezza della rotonda del Tigros per un intervento dei pompieri.

In via Giovanni Falcone, infatti, si è registrata una perdita di carico da un mezzo pesante. Alle 8,30 i vigili del fuoco di Saronno sono arrivati sul posto richiamati da automobilisti e dal conducente per uno sversamento di soda caustica da un collo trasportato da un mezzo pesante. E’ stato preallertato il nucleo specializzato Nbcr di Milano e avvisato Arpa.

Mobilitato anche il Comune di Gerenzano che ha invitato residenti e automobilisti a utilizzare percorsi alternativi per raggiungere e attraversare Saronno e Gerenzano.

