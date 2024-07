news

Il token multichain di Base spopola tra gli appassionati e la sua prevendita supera i 2 milioni e mezzo di dollari raccolti. Base Dawgz nasce sulla blockchain di Base e si “espande” anche su ETH, SOL, BSC e AVAX.

Il punto di forza è sicuramente un’interoperabilità perfetta tra più blockchain, che permette di muoversi nel mondo decentralizzato senza limiti. Una spinta propulsiva notevole alla prevendita l’ha data l’introduzione del meccanismo di staking, che permette di guadagnare ricompense passive con un APY attualmente del 1.593%. Sono ben 1,69 miliardi i token $DAWZN destinati allo staking. Il 20% della fornitura totale. Così come quelli destinati alla prevendita e quelli destinati al pool di liquidità. Il prezzo del token salirà a 0,0064 dollari nelle prossime ore. Lo staking significa una progettazione sul lungo periodo, così da disincentivare la vendita immediata appena dopo il lancio. Staking significa impegnare i propri token in un contratto intelligente e assicurarli per una durata prestabilita. Questo processo consente di guadagnare token $DAWGZ extra a un tasso variabile nel tempo. Gli esperti sono ottimisti e pensano che Base Dawgz possa superare Brett sulla blockchain Base. Inoltre gli investitori che hanno messo in staking i propri token cominceranno a ricevere ricompense dopo 24 ore dall’attivazione del meccanismo di staking. In questo modo le ricompense saranno distribuite in maniera equa. Ma a cosa si ispira Base Dawgz?

La storia

Base $DAWGZ è una meme coin ispirata allo spirito del base jumping e al fenomeno culturale del meme Shiba Inu. Sfrutta le ultime tecnologie del Web 3 come Wormhole e Portal Bridge, per garantire un’interoperabilità assoluta senza soluzione di continuità fra le blockchain. Wormhole è un protocollo di passaggio dei messaggi decentralizzato e universale che collega le blockchain. Consente a Base Dawgz di fornire interoperabilità tra diversi ecosistemi blockchain, consentendo agli utenti di spostare le risorse senza soluzione di continuità attraverso le catene.

Portal Bridge è un ponte a catena incrociata costruito su Wormhole, che migliora la funzionalità e la fruibilità del token $DAWGZ. Supporta trasferimenti di risorse sicuri ed efficienti tra le blockchain supportate, garantendo un’esperienza utente fluida.

Partecipare alla prevendita significa aggiudicarsi il token a un prezzo più vantaggioso. Il prezzo di partenza del token è stato 0,00479 dollari, quindi i primi investitori hanno già un margine di guadagni significativo. I prezzi aumentano ogni sette giorni, con un aumento del 5%.

Roadmap

La roadmap del progetto è molto ben definita. Le varie fasi previste finora sono state rispettate. Nella prima fase, era previsto il lancio sui social per costruire una comunità forte e coesa. L’ account X conta già quasi 5000 follower e quello Telegram già 5400 iscritti. A questo proposito anche il lancio del sito web ufficiale che fornisce aggiornamenti in tempo reale, contribuisce alla fidelizzazione della comunità. Lo sviluppo e l’implementazione dello smart contract per il token $DAWGZ e lo sviluppo delle fasi della prevendita consentiranno ai primi investitori di approfittare del prezzo inferiore del token.

Le fasi successive hanno riguardato l’approvazione dei protocolli di sicurezza, attraverso l’audit di SolidProof, completato il 31 maggio, che garantisce ulteriore sicurezza e affidabilità. In questa fase il progetto punta ad accrescere la comunità di seguaci, attraverso eventi, AMA e altre attività, come il lancio di campagne di marketing e l’incremento dei contenuti social.

La terza fase è quella del momento del lancio sui DEX e della richiesta di quotazione su CoinMarketCap e CoinGecko per raggiungere un pubblico più ampio e aumentare la propria credibilità. Una volta lanciato il token, gli utenti potranno regolarlo sulla blockchain che preferiscono in base alla velocità e ai costi di transazione.

Nell’ ultima fase saranno invece introdotte delle ricompense per la comunità come lo staking, per incoraggiare la partecipazione e sostenere gli sforzi di marketing. Sarà anche la fase del lancio sui CEX che aumenteranno la liquidità e pianificare gli sviluppi futuri per migliorare l’ecosistema.

Le ricompense

Oltre al meccanismo di staking ci sono altre possibilità per guadagnare ricompense per gli investitori. La prima è lo Share-to-earn, con la campagna “Be social for Airdrop”, attraverso il quale si accumuleranno punti condividendo contenuti social (meme e post) su X. A conclusione della prevendita in cambio dei punti ricevuti si riceveranno token DAWGZ. La seconda è il programma di referral. Abbiamo visto come anche in altri recenti progetti di meme coin questo sistema stia raccogliendo enormi consensi e contribuisca significativamente allo sviluppo della community. Condividendo il link per l’acquisto dal sito della prevendita con i propri contatti, per ogni acquisto effettuato da questi, si riceveranno ricompense.

Come comprare DAWGZ

Per comprare DAWGZ è sufficiente collegare il proprio Wallet al widget della prevendita sul sito ufficiale del progetto. A questo punto si può scegliere la chain che si preferisce tra Base, Ethereum, Avalanche, BSC e naturalmente Solana. Si può acquistare con ETH e USDT su Ethereum, con bUSD subBSC e USDC su Base. Una volta specificato l’importo di SOL, ETH, BNB, AVAX, USDT o USDC che si desidera scambiare con $DAWGZ basta approvare la transazione nel proprio wallet. I token acquistati saranno disponibili alla conclusione della prevendita. Le date utili per rivendicare i token e per il lancio sul DEX verranno comunicati attraverso i canali social.

Conclusione

Base Dawgz si configura come un vero e proprio movimento che, integrando il divertimento delle meme coin con l’utilità della multichain, offre un’esperienza senza precedenti agli investitori.

