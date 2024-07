Basket

SARONNO – Pronti i gironi della serie B Nazionale maschile, in cui l’Az Robur Saronno è neopromossa dopo la trionfale stagione scorsa: i saronnesi sono stati inseriti nel gruppo 1, con squadre del nord Italia e… la Sicilia. Le tre compagini isolane – ovvero Agrigento, Ragusa e Capo d’Orlando – avevano infatti espressamente chiesto entrare nel girone settentrionale, per una questione di comodità di collegamenti aerei, e sono state accontentate.

I gironi

Girone A: Virtus Imola, Fiorenzuola, Fidenza, Faenza, Andrea Costa Imola, Piacenza, Saronno, Crema, Desio, Lumezzane, Legnano, Brianza Treviglio, Omegna, Casale Monferrato, Agrigento, Ragusa, Capo d’Orlando, Mestre, Vicenza, San Vendemiano.

Girone B: Roseto, Sant’Antimo, Caserta, Power Salerno, Ravenna, Luiss Roma, Latina, Cassino, Npc Rieti, Virtus Roma, Fabriano, Jesi, San Severo, Ruvo Di Puglia, Pallacanestro Livorno, Piombino, Chiusi, Herons Montecatini, Gema Montecatini.

L’annata ufficiale dovrebbe iniziare ai primi di ottobre, presto sarà disponibile il calendario. Per quanto riguarda i saronnesi del presidente Ezio Vaghi, campo di gioco casalingo dovrebbe essere il palasport di Castellanza, se il Comune non farà in tempo a risistemare il saronnese Paladozio per tempo: è richiesta una capienza minima di 800 posti, attualmente nessuna struttura saronnese ne ha così tanti.

