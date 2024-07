Città

SARONNO – Ats Insubria informa che le previsioni del Bollettino Humidex – lo strumento che misura il livello di disagio percepito dall’uomo in condizioni ambientali di elevata umidità e alte temperature fornito dal Servizio Meteorologico Regionale di Arpa Lombardia – segnalano fino a venerdì 19 luglio un disagio forte per il calore su tutto il territorio di competenza.

Il caldo intenso, associato a elevati tassi di umidità e assenza di ventilazione, può causare disturbi lievi, come crampi, svenimenti, gonfiori, o di maggiore gravità come disidratazione o il colpo di calore. Per limitare i rischi per la salute – in particolare per le persone più fragili come anziani, malati cronici, bambini anche molto piccoli e donne in gravidanza – è raccomandata l’adozione di comportamenti adeguati come evitare l’esposizione nelle ore più calde, bere almeno un litro e mezzo di acqua al giorno, privilegiando cibi freschi e indossando indumenti di fibre naturali o che garantiscano la traspirazione.

Per informazioni sull’emergenza caldo sono attivi – da lunedì a venerdì 9.00 – 12.30 e 13.30 – 15.30 – i seguenti numeri delle Segreterie del Dipartimento Igiene e Prevenzione Sanitaria:

0332 277240 – territorio di Varese

031 370421 – territorio di Como

Nei restanti orari e nei giorni prefestivi e festivi sono attivi i seguenti numeri dei centralini che trasmetteranno la chiamata al medico igienista reperibile:

031 370111 – territorio di Como

0332 277111 – territorio di Varese

Maggiori informazioni sul sito di ATS Insubria.

