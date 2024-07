Comasina

CESANO MADERNO – Venerdì 19 luglio, Cesano Maderno si trasforma in un palcoscenico sotto le stelle con la tanto attesa Notte bianca, secondo appuntamento estivo con questo evento. Una serata all’insegna del divertimento, della cultura e della convivialità, organizzata dal Distretto del commercio di Cesano Maderno e Brianza Nord in collaborazione con il Comune di Cesano Maderno.

Programma della serata

Ore 19 – Chiusura del centro storico La serata inizia alle 19 con la chiusura del centro storico, dove i negozi rimarranno aperti per accogliere i visitatori e sarà allestito un mercatino di hobbisti. Un’occasione perfetta per fare shopping serale e scoprire creazioni artigianali uniche.

Corso Libertà e via Volta A seguire, lungo corso Libertà, verrà aperta un’area dedicata al food and beverage, dove si potranno degustare specialità culinarie. In via Volta, la serata sarà animata da musica, sfilate, balli e giochi per bambini, il tutto organizzato dai commercianti locali per creare un’atmosfera festosa e coinvolgente.

Ore 20.30 – Palazzo Arese Borromeo Alle 20.30 Palazzo Arese Borromeo aprirà straordinariamente le sue porte per visite autonome. Al costo speciale di 3 euro, sarà possibile visitare due mostre:

“Alberto Venditti: dal ‘Teatro della gollia’ alla Pietà Rondanini” , a cura di Isal.

, a cura di Isal. “Linus – Tutti i numeri dal 1965 al 2024”, a cura di Elisabetta Sgarbi e Marcello Garofalo, con la collaborazione di Igor.

Ore 21 – Piazza Esedra La serata si conclude in piazza Esedra dalle 21 con un evento organizzato da Radio 105. DJ Mitch e Liuzzi, direttamente dal programma “Tutto esaurito”, animeranno la piazza con la loro musica, seguiti dal Mister AX con un tributo a J-AX.

(foto: una immagine della Notte bianca del mese scorso sempre a Cesano)

