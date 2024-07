Cronaca

CISLAGO – Ladri in azione in paese, sono i responsabili del Comune a mettere in guarda i concittadini, a fronte di quanto successo recentemente soprattutto di notte, quando sono stati compiuti furti e tentati furti ai danni di garage e box condominiali. Episodi tutt’altro che inediti nella zona.

Per quanto concerne Cislago, questo è il comunicato ufficiale dell’Amministrazione civica cislaghese.

Negli ultimi giorni sono stati segnalati diversi furti o tentati furti, avvenuti in modo particolare nelle ore notturne, quando malintenzionati hanno aperto o tentato di aprire garage e box in diversi condomini. Si raccomanda la massima attenzione.

(foto archivio: garage danneggiate e depredati nella zona. Una piaga che si ripropone da diverso tempo a questa parte)

17072024