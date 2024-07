Città

SARONNO – Ancora violenza: botte sotto i portici in centro, uomo ko.

La notizia non è ancora stata resa nota dall’Amministrazione comunale ma l’ordinanza della polizia locale è stata emessa lo scorso 12 luglio ed è attiva da ieri lunedì 15 luglio. Nel parcheggio tra via Parini e via Miola non sarà più necessario usare il disco orario e la sosta sarà non regolamentata. Almeno per i mesi di luglio e agosto.

Un manto erboso per il campo B dello stadio comunale Colombo Gianetti che sarà utilizzato in via prioritaria dall’Asd Rugby autorizzato anche a indicare il campo centrale quale terreno di gioco per poter svolgere attività federale del rugby. Sono le novità contenute nella delibera di giunta approvata lo scorso 4 luglio e pubblicata negli ultimi giorni all’albo pretorio.

Como-Milano di Trenord fermo alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna per soccorrere un passeggero che si era sentito male: è successo ieri poco prima delle 17, sul posto è accorsa l’ambulanza della Croce azzurra di Caronno Pertusella per prestare del caso al malcapitato, un uomo di 46 anni, le cui condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

17072027