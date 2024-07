Città

SARONNO – Ieri martedì 16 luglio l’arcivescovo Mario Delpini ha decretato quali saranno le Chiese giubilari in vista del giubileo del 2025. In totale saranno 15 in tutta la diocesi e per la nostra zona pastorale ne sono state indicate due: il santuario della Beata Vergine dei Miracoli a Saronno e il santuario della Beata Vergine Addolorata di Rho.

Sarà possibile godere della Grazia straordinaria dell’Anno santo: nei sacri pellegrinaggi; nelle opere di misericordia e di penitenza; nelle pie visite ai luoghi sacri come previsto delle norme per l’indulgenza durante il giubileo dell’anno 2025.

Grande gioia nelle parole di don Massimiliano Bianchi: “Già nell’ultimo anno giubilare (svoltosi nel 2000) il santuario di Saronno era stato dichiarato Chiesa giubilare ma la riconferma porta grande gioia”.

Di seguito l’elenco completo di tutte le zone della diocesi di Milano:

Zona Pastorale I – Milano

Cattedrale Metropolitana di S. Maria Nascente (Duomo di Milano) Basilica di S. Ambrogio, Milano Santuario S. Maria dei Miracoli presso S. Celso, Milano

Zona Pastorale II – Varese

Santuario di S. Maria del Monte, Varese Basilica di S. Maria Assunta, Gallarate

Zona Pastorale III – Lecco

Santuario Nostra Signora della Vittoria, Lecco Santuario Madonna del Bosco, Imbersago

Zona Pastorale IV – Rho

Santuario della B. Vergine Addolorata, Rho Santuario della B. Vergine dei Miracoli, Saronno

Zona Pastorale V – Monza

Santuario di S. Pietro da Verona, Seveso Santuario S. Maria delle Grazie, Monza

Zona Pastorale VI – Melegnano

Chiesa della Sacra Famiglia dell’Istituto Sacra Famiglia, Cesano Boscone Basilica di S. Maria Nuova, Abbiategrasso Chiesa parrocchiale di S. Martino e S. Maria Assunta, Treviglio

Zona Pastorale VII – Sesto San Giovanni

Chiesa parrocchiale di S. Maria Assunta, Cernusco sul Naviglio

