Softball

CASTIONS DI STRADA – La bellissima sfida di stasera, Italia-Canada davanti a 2000 spettatori, praticamente uno spareggio per entrare nelle final four dei Mondiali di softball, è stata decisa solo all’ultimo inning: incontro equilibrato e ben giocato dalle azzurre, che si sono trovate ripetutamente in vantaggio. E prestazione maiuscola della lanciatrice ex saronnese Alice Nicolini: non è bastato, all’ultimo inning le canadesi non hanno sbagliato niente ed hanno di nuovo ribaltato il punteggio chiudendo sul 4-5.

Per restare in corsa sino all’ultimo nella fase preliminare l’Italia ha fatto il suo dovere lunedì nel match di apertura contro la Cina che non ha confermato quanto di buono mostrato la seiitmana scorsa al torneo pre-mondiale di Caronno Pertusella, ed è stata travolta 7-0; merito anche dell’ottima prova della lanciatrice azzurra Alice Nicolini, ex Saronno. Poi l’altra sera per le italiane la sfida impossibile contro la corazzata Stati Uniti d’America con scontato successo a stelle e strisce, 7-0, ma anche con la buona prova di alcune giocatrici locali come Melany Sheldon della Rheavendors Caronno Pertusella che è stata fra le migliori in campo; a lanciare nei primi tre inning l’ultimo acquisto saronnese, l’italo-americana Christina Toniolo che d’altra parte poco ha potuto contro le scatenate statunitensi.

Per quanto concerne le altre nazionali impegnate nei Mondiali, il Giappone non ha tradito le attese mentre la “sorpresa” migliore è stata sinora rappresentata dal Regno dei Paesi Bassi, già visto in gran spolvero al pre-mondiale di Caronno mentre ha un po’ deluso il Porto Rico dell’ex caronnese Karla Claudio, che non ha mai ingranato.

Con le gare disputate ieri si è giunti ai primi verdetti, ovvero a definire parte alta e bassa del Super round, le migliori quattro giocano da oggi per il primo posto e le altre per le posizioni dalla quinta all’ottava. L’Italia dunque giocherà pe le posizioni di rincalzo, incontrando giovedì sera Porto Rico (diretta Sky alle 20.30).

Risultati

Girone 1: Canada-Usa 2-5, Cina-Italia 0-6, Cina-Canada 2-7, Italia-Usa 0-7, Usa-Cina, Italia-Canada; girone 2: Australia-Giappone 0-3, Porto Rico-Paesi Bassi 1-3, Giappone-Porto Rico 8-0, Paesi Bassi-Australia 6-2, Paesi Bassi-Giappone 3-4, Australia-Porto Rico 1-5, Italia-Canada 4-5.

Super round

Super round. Programma odierno ore 11 Stati Uniti d’America-Giappone, ore 17.30 Olanda-Canada; parte bassa del tabellone ore 14 Australia-Cina, ore 20.30 Porto Rico-Italia. Venerdì ore 11 Canada-Giappone, ore 14 Cina-Porto Rico, ore 17.30 Paesi Bassi-Usa e 20.30 Australia-Italia.

(foto Wbsc: l’ex saronnese Andrea Filler di Italia softball)

17072024