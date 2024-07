Comasco

MOZZATE – L’automedica e l’ambulanza sono intervenuti in pochi minuti ma ormai era troppo tardi. L’uomo era morto al momento dell’impatto con il treno malgrado i disperati tentativi del macchinista di frenare.

E’ la tragedia che si è consumata ieri, lunedì 16 luglio, dopo le 23. E’ successo nei pressi della stazione di Mozzate dove l’uomo un 65enne è stato travolto da un treno, partito da Varese e diretto a Milano. E’ successo all’altezza di via Baracca, a pochi metri dal passaggio livello secondario di via Limido, prima della stazione ferroviaria.

La mobilitazione è stata immediata: oltre ai soccorsi sanitari (come detto inutili) anche le forze dell’ordine. Sono intervenuti i vigili del fuoco di Como per il recupero della salma ma anche i carabinieri di Cantù e la polizia ferroviaria di Varese per identificare l’uomo e avviare le indagini. Presente anche il sindaco di Mozzate Clemente Ciccozzi.

Le generalità della vittima non sono ancora state rese note e non si esclude che l’investimento possa essere frutto di un gesto estremo.

(foto archivio)

