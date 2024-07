ilSaronnese

ORIGGIO – Per tutti gli appassionati di natura e ambiente, sono aperte le iscrizioni per diventare volontari del Parco dei Mughetti.

Ci sarà tempo fino a mercoledì 31 luglio per presentare la propria domanda, mentre a settembre inizieranno i colloqui e i corsi di formazione.

I volontari civici, che attualmente sono 15, svolgono svariate mansioni all’interno del parco: si occupano della piccola manutenzione, come la raccolta di rifiuti abbandonati lungo i percorsi, la potatura di specifiche aree, l’annaffiatura di piante, la tinteggiatura di arredi in legno e il collocamento di cassette-nido per i piccoli amici animali.

I volontari hanno anche il compito di aiutare nell’organizzazione degli eventi ospitati dal parco, come l’apertura periodica dell’aula didattica e l’allestimento dello stand informativo. Infine si occupano anche di supportare le visite delle scolaresche, controllando preventivamente i percorsi e assistendo educatori e guide.

Chiunque fosse interessato o necessitasse di maggiori informazioni, può contattare l’ufficio operativo del parco al numero 0296951140 oppure inviando una mail a [email protected].

(foto d’archivio)

