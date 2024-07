news

Il mercato delle criptovalute, e nello specifico il segmento meme coin, ha avuto un boom nel 2024. Con una capitalizzazione di mercato di oltre 45 miliardi di dollari, si rivela una nicchia non più così piccola, in grado di spiccare tra le altcoin. Parte del successo è sicuramente riconducibile all’halving di Bitcoin e altri fattori che hanno influenzato il prezzo diretto della principale criptovaluta, spingendo verso l’alto anche tutte le altcoin. Basti pensare a PEPE che, partendo come semplice meme coin per gli appassionati di trading, è divenuta la terza del segmento per market cap.

In questo momento florido che fa auspicare una bull run per tante criptovalute, si inserisce uno dei principali rivali di Pepe, ovvero Pepe Unchained. Il progetto in prevendita ha avuto un riscontro immediato, con un grande successo che gli ha permesso di racimolare oltre 3,6 milioni di dollari. Un capitale in finanziamenti che è in costante aumento e che non accenna a rallentare. Sebbene il token $PEPU non sia ancora listato sugli exchange, il sentimento è molto positivo per le potenzialità espresse nel whitepaper. A questo punto i trader si stanno chiedendo quale tra Pepe e Pepe Unchained sia la meme coin dal maggiore potenziale, al fine di investire in maniera oculata nell’una o nell’altra.

La situazione di Pepe

Pepe è una delle meme coin di successo che ha aperto gli occhi a tanti trader, raggiungendo un market cap di oltre un miliardo di dollari solo poche settimane dopo il lancio. Con il suo incremento del 466% nell’ultimo anno si è rivelata la meme coin principale su cui investire.

Lo slancio ha visto la sua spinta massima alla fine di giugno, quando il token valeva 0,0000167$. Da quel momento in poi, però, si è vista una correzione al ribasso e poi una netta ripresa negli ultimi giorni culminata col boom di ieri, quando PEPE ha fatto registrare un aumento superiore al 20%!

Nonostante questi assestamenti, Pepe resta ancora saldamente al terzo posto delle meme coin, con un market cap di quasi 5 miliardi di dollari. La situazione, però, potrebbe rapidamente cambiare dal momento che il successore del token della rana potrebbe essere pronto a reclamarne il posto.

Pepe Unchained può essere il successore di Pepe?

Pepe basa le sue transazioni su blockchain Ethereum e questo è uno dei suoi punti di forza ma anche una debolezza. Le transazioni avvengono su Layer-1, ormai lenta e con commissioni elevate. In quest’ottica, viene introdotto il progetto chiamato Pepe Unchained, che riprende il meme di Pepe the Frog ma lo contestualizza. Pepe viene rappresentato come incatenato e immobilizzato dai ceppi di Layer-1. Spostandosi su Layer-2 è in grado di liberarsi da queste catene e attingere al suo pieno potenziale. Il significato di fondo è che il token PEPU potrebbe svolgere un ruolo principale nel nuovo ecosistema ideato da Pepe Unchained, dove le transazioni avvengono su blockchain Layer-2, velocizzandole e rendendole meno onerose. Divenendo, di fatto, la prima meme coin ispirata al meme Pepe the Frog a utilizzare la Layer-2.

Potrebbe quindi rivelarsi un progetto in grado di raggiungere livelli ancora più alti di PEPE, capitalizzando da un lato sulla figura portante della cultura meme e dall’altro introducendo usabilità e scalabilità per il token.

Quale dei due token ha più potenziale di guadagno?

Data la situazione attuale, possiamo tranquillamente affermare che PEPE ha raggiunto la sua spinta massima e che è la meme coin entrata in una fase di assestamento tendente al ribasso. Questa curva potrebbe essere accentuata dalla quotazione di PEPU sui listing principali. Gli scenari rialzisti parlano di un potenziale 100x per Pepe Unchained, quindi i primi investitori che partecipano alla ICO (Initial Coin Offering) potrebbero trarne profitti di molto superiori rispetto a quelli che aspettano PEPE.

La fase di prevendita di Pepe Unchained è ancora attiva e vede il token acquistabile a un prezzo sufficientemente contenuto di 0,0084261$. Bisogna tener conto del fatto che questo prezzo vedrà degli aumenti durante la fase di presale, dopodiché, al momento della quotazione su DEX e CEX, si potrebbe avere l’impennata, similmente a quanto accaduto a PEPE.

Al netto delle analisi in merito, il potenziale maggiore è proprio di PEPU, quindi una meme coin da tenere attentamente d’occhio. Alla luce delle ricompense in staking doppie, con APY al 521%, i trader che investono in questo progetto potrebbero ottenere ritorni passivi decisamente interessanti.

