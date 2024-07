Città

SARONNO – “Se si trattasse di una qualsiasi Amministrazione a non essere attenta alle convocazioni delle Commissioni Consiliari sarebbe grave ma trattandosi dell’Amministrazione che si dichiara paladina della trasparenza e della partecipazione la cosa risulta inaccettabile”

Inizia così la nota con cui Obiettivo Saronno, lista civica indipendente, spiega la protesta delle opposizioni che ieri sera non sono entrate in consiglio comunale.

“La Commissione è l’organo consiliare che precede il Consiglio Comunale, in cui i rappresentanti delle forze politiche elette dai cittadini si confrontano sui temi della nostra città.

Nonostante le ripetute richieste da parte di Obiettivo Saronno di avere più tempo per poter prendere decisioni importanti per la città per l’ennesima volta la commissione bilancio è stata convocata la sera prima del Consiglio.

Per questo motivo oggi abbiamo deciso di non partecipare al Consiglio Comunale insieme al resto della minoranza: con questa nostra decisione abbiamo potuto oggettivamente contare di quante unità è composta la maggioranza minoritaria Gilli/Airoldi: si tratta di 11 consiglieri più il sindaco e la consigliera Marta Gilli che è tanto indipendente da frequentare la maggioranza ormai da tempo.

Essendo il Consiglio Comunale formato da 24 consiglieri più il sindaco, a chiunque verrebbe da domandarsi come sia possibile amministrare la città con la sola consigliera “indipendente” a tenere in piedi la maggioranza.

Nelle prossime settimane ci saranno decisioni importanti da prendere per il futuro della nostra città – ci riferiamo ad esempio alla riqualificazione dell’area ex Isotta Fraschini – e ci chiediamo, come pensiamo si chiedano i cittadini saronnesi, se c’è e quale sia la visione di questa compagine di consiglieri che per una sola unità sta ancora governando Saronno”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti