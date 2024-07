SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’intervento del capogruppo Raffaele Fagioli che ha presentato la protesta delle opposizioni che non sono entrate in consiglio comunale contro la mancanza di rispetto per i diritti dell’assemblea cittadina e dei consiglieri senza dimenticare il mancato rispetto del regolamento.

L’iniziativa parte dal gruppo consiliare della Lega Lombarda Saronno e sono lieto che abbia trovato l’appoggio di tutte le forze politiche di minoranza: FdI FI OS indipendente Calderazzo (M5S). Tutto nasce dall’ennesima mancanza di rispetto per il consiglio comunale ed i suoi rappresentanti da parte di questa amministrazione autoreferenziale, che con arroganza e supponenza politica continuano imperterriti a convocare la commissione bilancio il giorno precedente la seduta di consiglio comunale.

Abbiamo quindi deciso, in segno di protesta, di disertare la seduta consiliare di oggi, nella quale l’unico punto all’ordine del giorno è una variazione di bilancio della quale i consiglieri commissari hanno potuto approfondire i contenuti soltanto 24 ore prima della seduta di approvazione.

Tre le motivazioni

1) Questo modo di fare non ci trova d’accordo. Ci devono spiegare come potrebbe il consigliere presente in commissione riferire al resto del gruppo, decidere una linea politica, predisporre un intervento. Oppure avere l’ardire di presentare un emendamento: sarebbe impossibile, essendo fuori dai tempi previsti dal regolamento. Quindi, di fatto, la riunione della commissione è inutile. E pensare che è stata inserita nel Regolamento di Consiglio per volere del Presidente Gilli, come una pietra miliare della buona amministrazione.

2) Come pietra miliare dovrebbe essere la trasparenza. Una trasparenza mai vista in questi quattro anni di amministrazione Airoldi-Gilli. Una trasparenza che è rimasta lettera morta; come morta è la delega assegnata all’assessore Casali che ormai non pensa più nemmeno alle corse ciclistiche a scatto fisso.

3) Per concludere devo rimarcare come sia trascorso più di un anno da quando è stata dichiarata inagibile Sala Vanelli, la sacra sede del Consiglio Comunale. Tanto amata dal Presidente Gilli, che da Sindaco la realizzò, e tanto trascurata da questa amministrazione che a tutto pensa tranne a gestire la riparazione di un tetto di una sede istituzionale. E i consiglieri si trovano vagabondi tra il rovente auditorium Aldo Moro e la sala riunioni del Municipio. In attesa che qualcuno confessi che la priorità di questa amministrazione è l’organizzazione di sagre della salamella in ogni quartiere della città.