Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Pd Saronno in merito alla protesta che ha visto le opposizioni disertare il consiglio comunale ieri sera martedì 16 luglio.

I gruppi di opposizione anticipano le vacanze con la foto di gruppo e disertano il consiglio comunale dopo aver disertato la commissione bilancio del giorno prima. Questa volta la scusa per cercare un po’ di prime pagine sarebbe la poca trasparenza della giunta che non ha dato tempo ai consiglieri di esaminare la documentazione della variazione di bilancio. Per chiarezza verso i cittadini, la documentazione è stata data a tutti il giorno 11 luglio, lasciando alcuni giorni per poterla analizzare e per presentarsi in commissione, ieri 15 luglio, avendola già potuta discutere nei rispettivi gruppi e per presentarsi stasera 16 in consiglio con le loro eventuali osservazioni.

Poca trasparenza della giunta o nessuna voglia di partecipare al consiglio per poter invece fare la solita polemica di nessun valore per la cittadinanza?

La giunta invece ha votato la variazione in bilancio destinando risorse per il nuovo Nido Candia, per strutture di aiuto sociale a cui la giunta è sempre attenta, ed altre necessità spiegate in serata.

Si può sempre dire che era meglio usarle diversamente, l’opposizione fa la sua parte, ma i cittadini che usano i centri sportivi , le scuole, i servizi sanno che la giunta li sta spendendo per una Saronno più giusta ed aperta.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti