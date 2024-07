Cronaca

SARONNO – Ieri record (negativo) di incidente stradali in zona, si sono registrati diversi feriti, per fortuna nesssuno in pericolo di vita.

Due i sinistri a Caronno Pertusella. Alle 12.30 in corso della Vittoria un incidente che ha riguardato un monopattino: un ragazzo di 29 anni è rimasto ferito, soccorso da auto-infermieristica e ambulanza della Croce rossa di Lomazzo, è stato trasportato all’ospedale di Legnano. Sempre a Caronno Pertusella altro incidente alle 14 in vis San Giovanni Bosco, è stato investito un ciclista di 18 anni che ha riportato non gravi lesioni, è stato medicato all’ospedale di Rho.

In autostrada A9 ieri, in direzione Milano, incidente nel “solito” tratto fra Saronno ed Origgio, si sono scontrate due automobili ed è rimasto ferito un uomo di 72 anni. Sul posto polizia stradale, vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce rossa di Saronno. L’anziano è stato visitato direttamente sul posto ma non è stato necessario il trasporto in ospedale.

A Misinto è stato investito un ciclista in via Zocco del prete: è stato soccorso un uomo di 76 anni, trasportato con l’ambulanza all’ospedale di Garbagnate Milanese per lesioni e contusioni varie.

Scontro auto-moto ad Origgio alle 5, in via De Gasperi: è rimasto contuso un 51enne per il quale non si è comunque rivelato necessario il trasporto in ospedale.

A Uboldo alle 17 in via Dell’Acqua contro fra due auto: due uomini, di 28 e 48 anni, hanno avuto bisogno di cure mediche.

A Saronno (foto) è stata investita una ragazza di 17 anni.

17072024