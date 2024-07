Cronaca

SARONNO – Due incidenti sulle strade di Saronno, questo pomeriggio, in meno di venti minuti: primo episodio alle 16.45 quando in via Varese si sono scontrate una automobile ed una motocicletta. E’ stato soccorso un ragazzo di 20 anni, rimasto contuso e medicato di lievi escoriazioni all’ospedale cittadino dove è stato trasportato dall’ambulanza della Croce rossa saronnese. Sul luogo del sinistro anche una pattuglia della polizia locale per tutti i rilievi, e ricostruire con precisione quel che è successo. Il fatto si è verificato nei pressi della intersezione con via Milano.

Alle 17.05 altro episodio, stavolta nella vicina via Novara all’altezza della rotonda all’intersezione con la uboldese via 4 novembre: in questo caso non è potuto intervenire la polizia locale perchè impegnata sul luogo del primo sinistro. Le operazioni di soccorso si sono protratte a lungo la ragazza è stata poi portato in codice giallo all’ospedale di Saronno.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti