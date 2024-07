Calcio

SARONNO – Non si è risolto il nodo dell’uso dello stadio comunale Colombo Gianetti per la prossima stagione 2024/2025. Mentre all’albo pretorio veniva pubblicata la delibera di giunta sull’uso del campo B e di quello principali tra Fbc Saronno e Saronno Rugby approvata lo scorso 4 luglio, è emersa una nuova criticità.

Osa Saronno, società d’atletica che da sempre utilizza lo stadio per gare ed allenamenti, avrebbe sollevato perplessità per l’operazione visto che l’area del campo B viene utilizzata per il lancio di martello, disco e peso. Così il problema si sarebbe ripresentato perchè Rugby Saronno sarebbe nuovamente privo di un campo d’allenamento.

Gli ultimi sviluppi, a partire dalla richiesta dell’Amministrazione di trovare un nuovo accordo, avrebbe creato non poca preoccupazione al direttore generale dell’Fbc Saronno Marco Proserpio che teme ancora problemi di convivenza sull’utilizzo del campo centrale e dello stadio.

Vista la situazione di grande confusione il numero uno dei biancocelesti ha chiesto all’assessore allo Sport Gabriele Musarò e al sindaco Augusto Airoldi di fare chiarezza con una comunicazione ufficiale alla città “anche perchè come Fbc Saronno avevamo già avuto la conferma di poter utilizzare il campo principale in modo esclusivo”. “Credo che un’informazione puntuale e precisa dall’Amministrazione – conclude Proserpio – sia essenziale per rassicurare non solo la società ma anche i tifosi e chi segue il calcio saronnese”.

