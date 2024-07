Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Lo scorso 2 giugno, nottempo, accadeva a Ceriano Laghetto una scena raccapricciante: un uomo, evidentemente strafatto, camminava completamente nudo per strada portando con sé per mano una bimba piccola”. A ricordare lo sconcertante episodio è Dante Cattaneo (foto), consigliere comunale della Lega, che chiede sia conferito un premio a chi l’ha fermato.

Ricorda infatti Cattaneo: “Alcuni ragazzi che per fortuna passavano di lì, senza perdere tempo, componevano il numero delle emergenze e, in attesa dei soccorsi, con grande senso di responsabilità e protezione, uno dei giovani prendeva la mano della bambina e la allontanava dall’uomo. Una tragedia è stata probabilmente evitata, un episodio certamente di grande pericolo è stato sventato grazie all’intraprendenza e al senso civico di un gruppo di giovani che ha deciso di non voltarsi dall’altra parte e di pensare prima di tutto ad una bimba in pericolo. Ora è giunto il momento, interpretando i sentimenti di una intera comunità scioccata dall’accaduto, che tutto il Consiglio Comunale conferisca a questi giovani un formale riconoscimento come segno di apprezzamento e riconoscenza per l’esemplare senso civico dimostrato. In un periodo storico in cui spesso molti giovani sono presi come esempio in negativo per fatti anche di cronaca ai quali sempre più sovente assistiamo, è bello e giusto anteporre questo esempio positivo. A Riccardo, Pietro, Claudio, Alice, Nicolò, l’encomio solenne e il grazie di tutta una comunità”.

17072024