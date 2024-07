iltra2

VENEGONO INFERIORE – Incidente stradale ieri sera in via Silvio Pellico a Venegono Inferiore una donna di 49 anni ha avuto bisogno di cure. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno, è arrivata l’auto-infermieristica e l’ambulanza del Sos Malnate. Il fatto si è verificato alle 21.

Con l’autolettiga la quarantanovenne è stata quindi trasportata al vicino ospedale di Circolo di Varese per l’assistenza del caso, ha riportato lesioni e contusioni varie ma al momento del ricovero non è apparsa in pericolo. Non è nota la dinamica del sinistro; al riguardo sono in corso gli accertamenti di rito da parte delle forze dell’ordine ed in particolare dai militari dell’Arma.

(foto archivio: ambulanza in servizio sul territorio)

