iltra2

TRADATE – Diversi interventi sono stati eseguiti negli ultimi giorni da parte dei vigili del fuoco del comando di Tradate, anche fuori dal territorio cittadino.

I pompieri si sono stati infatti attivati in seguito a due incidenti stradali sul Sempione nel territorio del comune di Casorate Sempione. Nel primo incidente stradale lo scontro tra due auto, è avvenuto in via Sempione angolo via Verbano. Per cause ancora da accertare, sono entrate in collisione due vetture, di cui una alimentata a gpl. Coinvolti una donna di 42 anni e due uomini rispettivamente di 43 e 52 anni.

I due conducenti hanno riportato solo lievi ferite. Nel secondo, una delle auto si è ribaltata: coinvolte tre persone di 23, 53 e 55 anni. Ad avere la peggio la passeggera più giovane, soccorsa in codice rosso. Trasportata all’ospedale di Legnano, le sue condizioni sono poi parse meno preoccupanti e il codice è cambiato in giallo.

(foto: la scena di uno dei sinistri con un mezzo dei vigili del fuoco tradatesi)

17072024