The Meme Games è il nuovissimo progetto di una meme coin P2E, ovvero le criptovalute Play-to-Earn, tramite le quali è possibile guadagnare ricompense prendendo parte ad attività ludiche insieme agli altri investitori.

Il valore di questo mercato, espresso dalla capitalizzazione di mercato, è particolarmente elevato e ammonta a oltre 10 miliardi di dollari. Nella lista delle criptovalute P2E più famose troviamo nomi importanti e consolidati come FLOKI e NOT, pertanto MGMES si troverà a competere in un segmento che diventa, giorno dopo giorno, sempre più affollato. Riuscirà a ritagliarsi il suo spazio? Le premesse sono molto positive, grazie all’alto numero di follower raggiunto sulla pagina ufficiale X e sul canale Telegram.

Cos’è The Meme Games?

Gli sviluppatori del progetto hanno deciso di rendere omaggio alle Olimpiadi creando The Meme Games, la meme coin che gli amanti del mondo crypto possono definire come quanto di più vicino esista a una criptovaluta ufficiale dei più grandi eventi sportivi dell’umanità. A rappresentare alcuni dei paesi partecipanti a questi Meme Games sono proprio le mascotte meme più popolari. Per gli Stati Uniti partecipa Doge, per la Francia Pepe, per l’Italia Turbo, per la Germania Brett e per il Regno Unito Wif.

Brillante anche la caratterizzazione di ognuno dei personaggi, con Pepe indicato come un ottimo nuotatore (d’altronde, si tratta di una rana), Doge esprime il meglio di sé nella corsa e Turbo nello sprint e le lunghe distanze.

Il sistema di gioco prevede innanzitutto l’acquisto di token MGMES, scegliendo contestualmente uno degli atleti. Dopodiché bisogna semplicemente scoprire se il proprio partecipante ha vinto. In caso affermativo, si ottiene un bonus sui token acquistati. Ovviamente è possibile partecipare quante volte si desidera ed è possibile scegliere a ogni acquisto un atleta diverso, per massimizzare le proprie possibilità di vittoria e ottenere token aggiuntivi.

Sulla pagina ufficiale della prevendita è possibile vedere anche la “The Meme Games Token 169M Dash Leaderboard”, ovvero un tabellone che tiene conto degli eventi vinti da ogni singolo atleta. Un modo interessante per capire quale atleta stia ottenendo un maggiore riscontro tra gli investitori.

Allocazione token e presentazione globale

Una delle caratteristiche più interessanti è la dettagliata presentazione del progetto, con tanto di grafiche studiate a pennello per mostrare la tokenomics. La prevendita garantirà un 38% di token totali, lo staking invece un 10%, così come la liquidità. Ad avere una fetta maggiore ci sono i fondi del progetto, con il 17,70% e il marketing con il 15%. Infine, il 9,30% è allocato per le ricompense bonus che i giocatori possono vincere ogni volta che acquistano il token MGMES e il proprio atleta prescelto vince la gara olimpica.

Naturalmente, gli investitori che ricercano guadagni passivi, hanno già un occhio puntato sullo staking, che al momento ha ricompense stimate a quattro cifre, una APY pari a 4082%. La possibilità di vincere un 25% di token aggiuntivi ogni volta che si effettua un acquisto e si vince con un atleta è senza dubbio uno dei metodi più interessanti per ottenere MGMES aggiuntivi. Inoltre, il risultato è generato in maniera randomizzata, quindi ogni atleta meme ha le stesse possibilità di vittoria.

Tale metodo è essenziale per garantire competizioni giuste: gli atleti sono 5 e ognuno di essi ha un 20% di possibilità di vincere. Anche i token vinti tramite l’acquisto possono essere piazzati in staking, con la differenza che quelli non posizionati in staking potranno essere reclamati subito al lancio. Invece, per quelli in staking bisognerà attendere 7 giorni dopo il lancio sugli exchange.

Come acquistare token MGMES

L’operazione è semplice e non è dissimile da quella di altre prevendite. Bisogna innanzitutto disporre di un wallet compatibile con il progetto. Tra quelli disponibili per la selezione troviamo Wallet Connect, Best Wallet, Coinbase Wallet e Metamask. Quest’ultimo è molto comodo perché consente di acquistare direttamente le criptovalute necessarie per ottenere i token MGMES.

Dopo aver collegato il wallet, bisogna usare ETH, USDT o BNB per l’acquisto, oppure, in alternativa, anche la carta di credito. Scelta la quantità di token e il proprio atleta, il gioco è fatto. Si avrà subito la possibilità di vincere un 25% di token in più qualora il personaggio scelto vinca la gara “169M”. Se il personaggio non ha vinto, si può riprovare quante volte si desidera: ogni acquisto dà la possibilità di vincere token bonus.

Il costo di MGMES è al momento di 0,009$, un prezzo decisamente basso che però aumenterà nel corso della prevendita. Infine, quando il token verrà listato sugli exchange, potrebbe vedere un apprezzamento e conseguentemente guadagni passivi per i primi investitori che hanno acquistato a un prezzo favorevole.

