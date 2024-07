SARONNO – I sindacati del prsronale della società Stie hanno annunciato l’adesione allo sciopero nazionale dei trasporti, previsto per oggi giovedì 18 luglio. L’astensione dal lavoro interesserà il personale viaggiante dalle 18 alle 22.

L’Amministrazione locale di Saronno ha diffuso un avviso per informare i cittadini della prevista interruzione dei servizi di trasporto pubblico, che coinvolgerà anche i bus in servizio nella zona. Questo sciopero potrebbe causare disagi significativi per i pendolari e gli utenti abituali dei mezzi pubblici. Gli utenti sono invitati a pianificare i propri spostamenti tenendo conto di queste interruzioni e a considerare alternative per il trasporto durante l’orario dello sciopero. Ulteriori aggiornamenti e dettagli saranno forniti dall’Amministrazione locale e dai canali ufficiali della società Stie.

Questo sciopero rientra in un contesto più ampio di mobilitazione nazionale, volto a sensibilizzare sulle condizioni lavorative e sui diritti dei lavoratori nel settore dei trasporti. Per maggiori informazioni, si consiglia di consultare i siti ufficiali dell’Amministrazione locale e della società Stie.

