Sport

SARONNO – Lo scorso fine settimana si sono svolti i campionati regionali su pista Juniores e Promesse a Bergamo (prima giornata) e Clusone (seconda giornata). Tanti i successi per la squadra della Osa Saronno Libertas, in gare che hanno visto gli atleti partecipare spesso tutti insieme e con qualche “fuori quota” della categoria Senior.

Si parte dai successi della velocità, dove la Osa ha dominato i 200 metri Promesse con il primo posto di Edoardo Luraschi (21.50) e il terzo di Mattia Antonietti (21.94). Primo posto nella categoria Promesse anche per Giorgia Marcomin nei 400 h (con 1:02.30), mentre la Juniores Anna Beccegato si è classificata al secondo posto di categoria (con 1:05.85). Terzo posto invece per Roberta Raviotta nei 100 m Promesse (con 12.44) e sempre terzo posto per Alessandro Carli nei 400 h Juniores Promesse (con 56.38).

Grandi soddisfazioni anche nel mezzofondo, con i primi posti di Ilaria Mazzoccato nei 1500 Juniores (4:38,92) e il primo e secondo posto nei 3000 siepi rispettivamente di Lorenzo Ferrario (9:31.07 Promesse) ed Elisa Piuri (11:33.35 Juniores).

Nei salti ottima prestazione di Ulrich Formentin, che si è classificato secondo nel salto triplo Promesse con 14,07, mentre Carlo Giacometti ha ottenuto un incoraggiante quarto posto nell’asta Juniores con 4 metri.

Infine, ben tre successi nei lanci, con i primi posti di Niccolò Barella nel peso Promesse (12,91 – 7,260 kg), di Riccardo Burani nel peso Juniores (13,53 – 6 kg) e di Lorenzo Bruschi, fuori quota nel giavellotto con 67,16. Ottimo anche il terzo posto di Federico Migliano nel martello Juniores con 45,62.

Ora per molti atleti della Osa Saronno l’appuntamento è a fine mese, con in campionati italiani di categoria, a Rieti.

(foto dal profilo Facebook di Osa Saronno Libertas)

