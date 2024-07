Basket

CISLAGO – Il Cistellum si prepara al prossimo campionato di serie Dr1, fra partenze, conferme ed arrivi. L’ultima novità è delle scorse ore ovvero il ritorno del playmaker e guardia Matteo Marzorati che dopo un paio d’anni trascorsi all’estero per motivi di studio, in Lituania e negli Stati Uniti d’America, torna dunque nella sua società.

Fra nuovi arrivi la guarda ed ala Riccardo Aloisi, classe 1995, l’anno scorso ai Mastini Turbigo, e quinto miglior scorer dello scorso campionato. Novità è anche il playmaker Andrea Sormani, classe 2000, ex Tavernerio in Dr2 ma con esperienze pregresse in serie C.

Molte le conferme: Luca Marra, Gabriele Morandi, Francesco Donnarumma, Andrea Cattaneo e Lorenzo Rimoldi.

(foto: Matteo Marzorati di ritorno al Cistellum)

