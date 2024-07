iltra2

CASTIGLIONE OLONA – Nei giorni scorsi la biblioteca civica di Castiglione Olona, al Castello Monteruzzo in via Marconi, ha ospitato il consueto appuntamento con l’evento denominato “La biblioteca in gioco”. Si è trattato di una “serata alternativa all’insegna del divertimento, della socialità e di un po’ di sana competizione” spiegano gli organizzatori.

Dicono dalla biblioteca: “U n ringraziamento al gruppo “In ludo veritas” per aver condotto la serata e a tutti gli appassionati di giochi in scatola che hanno partecipato e reso possibile la divertente iniziativa.

E’ uno degli eventi periodicamente promossi dall’ente bibliotecario per promuovere aggregazione, cultura e lettura.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti

(foto: un momento della iniziativa, che si è svolta negli spazi bibliotecari di Castiglione Olona, al castello Monteruzzo)

18072024