Città

SARONNO – “Marco Proserpio direttore generale dell’ Fbc Saronno chiede giustamente chiarezza circa la destinazione e l’ uso degli impianti sportivi, che di volta in volta vengono promessi a tre diverse associazioni – atletica, calcio e rugby, con esigenze e utilizzo differenti, ma con la stessa necessità di programmare ed avere certezze in vista delle rispettive stagioni”.

Inizia così l’intervento di Marina Ceriani esponente di Fratelli d’Italia che sollecita l’Amministrazione dopo settimane di silenzio a fare chiarezza e fornire risposte: “Ormai sono anni che si gira intorno allo stesso problema: la carenza di strutture sportive è evidente , così come mancano le sedi per tutte le associazioni, ma non si affronta il problema prima promettendo e poi rivedendo gli accordi con l’una poi con all’altra società”.

Ceriani incalza: “Occorre essere chiari e purtroppo dobbiamo rilevare che la mancanza di occasioni di confronto attuata finora, per scelta dell’amministrazione di occuparsi di tutto senza confronto con commissioni o consulte, ha contribuito a creare grande confusione e scontento, oltretutto alla vigilia della partenza delle attività”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti