CERIANO LAGHETTO – “Insieme a parte della mia Giunta, ho risposto con piacere all’invito della Bracco Imaging Spa a incontrarci nei loro uffici, un’opportunità per presentarci e conoscere da vicino una realtà che contribuisce in maniera concreta alla crescita del nostro territorio”

Inizia così il post condiviso dal sindaco Massimiliano Occa nella giornata di ieri mercoledì 17 luglio.

“Non ho mai nascosto l’importanza di instaurare un dialogo aperto e costruttivo con le imprese e le attività locali. Grazie al loro impegno e alla loro innovazione, non solo si crea occupazione, ma si promuovono anche occasioni di sviluppo economico e sociale per tutta la comunità. Un ringraziamento alla Bracco, al direttore esecutivo Fabrizio Grillo e al direttore di stabilimento Alberto Balconi per l’accoglienza, con l’augurio di poter continuare a fare grandi cose insieme per Ceriano e la promessa di ritrovarci in autunno per una visita approfondita allo stabilimento”